Звезда «Терминатора» сыграет в украинском фильме про Карпатскую Русь

Голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли Терминатора Т-1000, прибыл на Украину для съемок нового исторического фильма «Захар Беркут». Действие разворачивается в Карпатской Руси в XIII веке.

Полнометражный исторический экшн «Захар беркут» выйдет на экраны в 2019 году, над фильмом работает команда из нескольких стран, включая США, Великобританию, Казахстан и Украину, сообщает сайт TCH.

В роли главного героя, Захара Беркута, который борется против татаро-монгольского ига, снимается голливудский актер Роберт Патрик, известный по культовым боевикам 90-х: «Терминатор 2: Судный день», «Крепкий орешек-2» и др.

Актер публикует фотографии в Instagram из Украины, восхищаясь ее красотой.

Историческую повесть «Захар Беркут. Образ общественной жизни Карпатской Руси в XIII веке» написал в 1882 году украинский писатель Иван Франко. Повесть экранизировали в 1971 году, съемками занималась киностудия им. Довженко.