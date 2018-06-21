На Западе рассказали, как Россия использует ЧМ в дипломатических целях

Первый официальный визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию говорит о возросшей роли Москвы в урегулировании проблем на Корейском полуострове и о том, как ловко Кремль использует футбольное первенство в своих дипломатических интересах, пишут западные СМИ.

Как отметил корреспондент CNN Мэтью Чанс из Москвы, Россия имеет растущие экономические отношения с Южной Кореей. По его мнению, это будет одним из ключевых моментов переговоров наряду с темой превращения Корейского полуострова в безъядерную территорию, передает RT.

«Ведутся переговоры о создании жд линии между двумя странами, которая позволит перевозить пассажиров и, разумеется, товары между Россией и Южной Кореей. Обсуждается строительство трубопровода для поставки энергоресурсов из России в Южную Корею. Но разумеется, эти маршруты будут пролегать через Северную Корею. Так что да, это очень важная тема, и Россия играет ценную роль в обсуждении мира на Корейском полуострове», – заявил журналист.

Чанс добавил, что этот визит представляет собой самый свежий пример использования Россией чемпионата мира в дипломатических целях, так как футбольные матчи дают и возможность и официальный повод приехать, провести встречи на высшем уровне для мировых лидеров, которые ранее боялись контактировать с Россией.

Во время своего визита южнокорейский президент будет болеть за сборную, которая в субботу проведет матч с командой Мексики.

«Таким образом чемпионат становится для русских большой возможностью развернуть свой пиар. И пока у них все отлично получается», – подытожил журналист.

Напомним, в среду CNN сообщала, что пока в России идет чемпионат мира по футболу, Путин набирает дипломатические очки: мировые лидеры, прибывающие в Москву на игры, поднимают статус Путина и ставят Россию в центр геополитического действия.