CNN: Путин забил дипломатические голы на ЧМ-2018

Кремль находится в конфронтации с Западом, но остальной мир пришел к президенту России Владимиру Путину, пишет CNN.

Пока в России идет чемпионат мира по футболу, Путин набирает дипломатические очки: мировые лидеры, прибывающие в Москву на игры, поднимают статус Путина и ставят Россию в центр геополитического действия, сообщает CNN.

Так, Путин принял у себя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана перед матчем 14 июня, на этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию, чтобы встретиться с Путиным и посетить футбольный матч. Также Россию с трехдневным визитом посетит президент Южной Кореи Мун Чже Ин, который выступит с речью в Госдуме, а затем поедет на матч в Ростов.

Отмечается, что отношения между Западом и Россией остаются напряженными, и лидеры США и Западной Европы отсутствуют на ЧМ-2018, но это не удержало других иностранных гостей.

Присутствие тысяч иностранных фанатов, празднующих и выпивающих на улицах российских городов, считают в CNN, посылает мощное наглядное послание: Россия приветствует мир с распростертыми объятиями и не изолирована.

Ранее британская The Guardian сообщала, что болельщики английской сборной после визита на ЧМ-2018 изменят свои взгляды на Россию в позитивную сторону.