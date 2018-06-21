Нефть подешевела в ожидании решений нефтедобывающих государств

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, встреча которых пройдет в Вене до конца недели.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 39 центов – до 74,35 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась на 21 цент и составила 65,5 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

В среду по итогам заседания в Вене техкомитет ОПЕК+ не смог определиться с объемом оптимального увеличения добычи нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи.