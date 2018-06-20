Техкомитет ОПЕК+ не смог определиться с объемом роста добычи нефти

По итогам заседания в Вене техкомитет ОПЕК+ не смог определиться с объемом оптимального увеличения добычи нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи.

«Мы не пришли к какому-то конкретному заключению. Оставили это министрам решать, насколько целесообразно увеличить добычу. Так что министерская встреча будет очень интересной», – передает ТАСС слова источника в ОПЕК+.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане, отвечая на вопрос о том, было ли участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ достигнуто какое-либо соглашение, заявил, что так не считает, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не намерен поддерживать решение даже о небольшом увеличении добычи нефти в рамках смягчения сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), так как уверен, что цены на продукт остаются высокими из-за действий американского лидера Дональда Трампа, так как «высокие цены оказывают поддержку сланцевой добычи США».

«Рынок сейчас политизирован президентом Трампом (...) Я хочу декларировать, что ОПЕК - это независимая организация, она не американская организация (...) ОПЕК не является организацией, которая должна выполнять инструкции от президента Трампа и следовать им и это очень важно», – сказал Зангане.

Министр заявил также, что Трамп «создал сложную ситуацию на рынке нефти, наложив санкции на важных стран-основателей ОПЕК, производителей нефти», и при этом «просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше».

«Я думаю, это нечестно», – резюмировал Зангане.

Напомним, в Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. В течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее Эквадор предсказал очень сложное заседание ОПЕК+, так как ряд стран выступает против увеличения добычи нефти.