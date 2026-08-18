Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Суд в Москве оштрафовал иноагента Надеждина
Никулинский райсуд Москвы назначил иностранному агенту и политику Борису Надеждину** штраф в размере 10 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
«Признать Надеждина Бориса Борисовича виновным по статье 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации») и назначить ему административный штраф в размере 10 тыс. рублей», – огласил решение судья, передает РИА «Новости».
Основанием для составления протокола стало видеоинтервью, опубликованное на YouTube-каналах Meduza* и Meduza/Podkasts. Деятельность организации Medusa Project, владеющей этими ресурсами, была признана нежелательной в России в 2023 году.
В начале августа на политика составили протокол за участие в деятельности нежелательной организации. В июле Долгопрудненский городской суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей за демонстрацию экстремистской символики.
Вскоре после этого он покинул территорию России.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом