Суд в Москве оштрафовал иноагента Надеждина

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Признать Надеждина Бориса Борисовича виновным по статье 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации») и назначить ему административный штраф в размере 10 тыс. рублей», – огласил решение судья, передает РИА «Новости».

Основанием для составления протокола стало видеоинтервью, опубликованное на YouTube-каналах Meduza* и Meduza/Podkasts. Деятельность организации Medusa Project, владеющей этими ресурсами, была признана нежелательной в России в 2023 году.

В начале августа на политика составили протокол за участие в деятельности нежелательной организации. В июле Долгопрудненский городской суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей за демонстрацию экстремистской символики.

Вскоре после этого он покинул территорию России.