  • Новость часаМИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 12:18 • Новости дня

    В Швеции вслед за Данией впервые за 12 лет обнаружили «адских гусениц»

    В Швеции впервые за 12 лет обнаружили ядовитого походного шелкопряда

    Tекст: Мария Иванова

    В южной шведской провинции Сконе зафиксировано появление гусениц дубового походного шелкопряда, контакт с которыми способен вызвать серьезные аллергические реакции.

    Опасное насекомое вернулось в Швецию впервые за последние 12 лет, передает радиостанция Sveriges Radio.

    Месяцем ранее власти соседней Дании уже просили граждан сообщать о встречах с этой «адской гусеницей». Каждая особь обладает примерно 60 тыс. жгучих волосков, содержащих природный токсин, отмечает ТАСС.

    Контакт с ядом приводит к сильному зуду, кожной сыпи, раздражению слизистых оболочек и горла, а также к тяжелым проявлениям аллергии. «Гусеницы живут весной, потом, превратившись в бабочек, куда-то улетают. Перелетное время – примерно два месяца с середины июля», – рассказал доцент лесной экологии Лундского университета Ларс Петтерссон.

    Ученый добавил, что сами бабочки совершенно безвредны, в отличие от гусениц. В Дании дубовый шелкопряд впервые появился в январе прошлого года. Считается, что личинки завезли вместе с деревьями из Германии при строительстве линии легкорельсового транспорта. Тогда токсин вызвал массовые жалобы местных жителей на сыпь и зуд, что привело к протестам перед зданием мэрии из-за недостаточных мер безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде европейских стран началось активное распространение ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов.

    Токсичные насекомые стремительно захватили новые районы столицы Германии.

    17 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира
    @ IPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.

    Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.

    «Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.

    В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

    Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.

    Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.

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    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    17 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    NYT: ВСУ могут получать снимки со спутников Vantor всего за 15 минут
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.

    Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

    Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

    «Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

    Как пишет издание, еще недавно спутниковые данные, которые Киеву передавали правительства стран-союзников и коммерческие компании, оставались дефицитным ресурсом. В первую очередь ими располагали высокопоставленные украинские военные, использовавшие информацию для решения стратегических задач. Увеличение числа спутников и ускорение обработки снимков расширяет возможности Украины по оперативному получению информации о ситуации на местности. Это позволяет чаще обновлять данные и использовать их при принятии решений.

    Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

    В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

    Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

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    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    17 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского

    «РБК-Украина»: Жена Зеленского получила «золотое право вето» в кадровых вопросах

    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская активно участвует в государственной политике, блокируя нежелательные инициативы и способствуя карьерному росту лояльных чиновников, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского, Елена Зеленская оказывает серьезное влияние на кадровые решения в стране, обладая так называемым золотым правом вето, передает ТАСС.

    Источники в окружении главы государства подтверждают ее значимую роль во внутренних процессах.

    «Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – целиком. У нее, скажем так, «золотое право вето»», – приводит агентство слова собеседника.

    Помимо блокировки неугодных решений, жена президента способна содействовать продвижению симпатичных ей госслужащих. Журналисты отмечают стремительный взлет Николая Калашника, который за несколько лет поднялся от руководителя районной администрации до должности министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с поста главы Киевской областной военной администрации.

    Кабинет министров Украины утвердил на эту должность Тимура Ткаченко.

    Весной украинские антикоррупционные ведомства готовились задержать Елену Зеленскую.

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    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    17 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    РПЦ: Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в 12 регионов России

    Tекст: Вера Басилая

    Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с греческого острова Корфу, чтобы верующие в 12 регионах страны смогли поклониться святыне до 20 сентября, сообщила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

    Самолет с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского из греческого Корфу уже приземлился в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Марии Коровиной, доступ к реликвии организуют в 13 городах.

    «Поклониться святыне можно будет в 12 регионах (13 городах) России», – сказала Коровина. Первыми мощи встретят верующие в Чебоксарах, где они пробудут с 20 по 21 августа в Введенском кафедральном соборе. Затем святыню перевезут в Казань, Дивеево, Нижний Новгород и Петербург.

    В начале сентября реликвию доставят в Псков, Смоленск и Иркутск, где 6 сентября состоится масштабный Крестный ход. После этого десница посетит Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург и Владимир. В Москве поклониться мощам святого Спиридона можно будет с 15 по 20 сентября.

    Святитель Спиридон Тримифунтский, родившийся в конце III века на Кипре, почитается за множество совершенных чудес и благотворительность. В 2018 году его десницу уже привозили в Россию.

    В начале августа в Орловской области на месте погребения обнаружили предполагаемые мощи святого блаженного исповедника Афанасия Сайко.

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    17 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров: Японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
    Лавров: Японцы перешли черту приличий в заявлениях о поездке Путина на Итуруп
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления японской стороны о визите президента России Владимира Путина на остров Итуруп вышли за рамки приличий и являются совершенно неприемлемыми, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подверг резкой критике реакцию Токио на поездку российского лидера на Курилы. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что высказывания соседей перешли допустимые границы, передает РИА «Новости».

    «Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент РФ не может посещать любую часть территории РФ», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку на Курильские острова.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила визит российского лидера на Итуруп.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Токио абсолютно недопустимой.

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    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    17 августа 2026, 21:53 • Новости дня
    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтяной танкер «Скирос» под греческим флагом класса «Суэцмакс» подвергся нападению в Черном море после погрузки на терминале КТК, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, атака произошла вскоре после отбытия от терминала Каспийского трубопроводного консорциума, передает «Интерфакс».

    «Греческий нефтяной танкер попал под атаку в Черном море», – говорится в сообщении.

    Ранее газета Financial Times писала о прекращении украинских ударов по судам, использующим терминал в Новороссийске. Подобное решение Киев принял после соответствующей просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекращения атак по нефтяным объектам Каспийского трубопроводного консорциума.

    Киев пообещал Вашингтону отказаться от ударов по идущим к терминалу судам.

    В конце июля беспилотный летательный аппарат нанес удар по танкеру Niffos Sifnos во время налива нефти.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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