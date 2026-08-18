В Швеции вслед за Данией впервые за 12 лет обнаружили «адских гусениц»

Путин поздравил российских гимнасток с триумфом на чемпионате мира

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства направил поздравительную телеграмму спортсменкам, передает сайт Кремля. «От души поздравляю вас с победой в командных соревнованиях чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии», – говорится в обращении российского лидера.

Президент отметил, что девушки достойно представили страну на главном старте сезона. Он подчеркнул их основательную подготовку, высокое мастерство и дружескую сплоченность.

«Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплочённость. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», – говорится в поздравлении.

В заключение он пожелал чемпионкам новых успехов и спортивной удачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России одержала победу в командном многоборье на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

Отечественные гимнастки София Ильтерякова и Мария Борисова стали призерами этого мирового первенства в упражнениях с мячом.

Российские спортсменки выступали на данных соревнованиях в нейтральном статусе.