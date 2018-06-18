Эквадор предсказал очень сложное заседание ОПЕК+

Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес выразил мнение, что предстоящее заседание стран соглашения ОПЕК+ в Вене будет очень сложным, поскольку ряд стран выступает против увеличения добычи нефти.

По его словам, страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят несколько вариантов корректировки соглашения, передает РИА «Новости».

«Есть страны, которые не хотят увеличивать добычу нефти. Мы увидим, заседание будет трудным и тяжелым», – сказал министр углеводородов Эквадора.

По его словам, одним из вариантов нового соглашения станет увеличение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

Перес уточнил, что Эквадор в рамках смягчения соглашения ОПЕК+ может увеличить добычу нефти на 20-25 тыс. баррелей в сутки.

В понедельник нефть подешевела на ожиданиях решения ОПЕК+.

В минувшую субботу глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва и Эр-Рияд намерены предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.