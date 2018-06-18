Нефть подешевела на ожиданиях решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз на ожиданиях наращивания добычи странами ОПЕК+ и обострении торгового конфликта между США и Китаем.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,76% – до 72,88 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,73%, составив 63,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры ожидают решения стран ОПЕК+ по объемам нефтедобычи сделки. «Большинство экспертов в отрасли ожидают роста добычи. Масштабы и сроки увеличения остаются неопределенными», – заявил аналитик OANDA Стивен Иннес.