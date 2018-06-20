Толпа фанатов убитого рэпера XXXTentacion напала на полицию в США

Фанаты убитого в понедельник американского рэпера XXXTentacion устроили массовые беспорядки и стычки с полицией в Лос-Анджелесе.

Поклонники артиста собрались на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе с целью почтить память рэпера. Через некоторое время траурное мероприятие переросло в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Фанаты забирались на крыши соседних зданий и прыгали с них в толпу.

Fans jumping off the roof for X pic.twitter.com/9ViTd2Adh2 — Eric Diep (@E_Diep) 20 июня 2018 г.

Some are still jumping though pic.twitter.com/fgUdWB7U0W — Eric Diep (@E_Diep) 20 июня 2018 г.

На место прибыл полицейский вертолет, с которого прозвучало объявление с требованием очистить крыши, в противном случае поклонников рэпера могли арестовать, пишет блогер Эрик Дьеп в Twitter.

A police helicopter has arrived pic.twitter.com/UEuCqdvQvt — Eric Diep (@E_Diep) 20 июня 2018 г.

Видео с вертолета опубликовал канал NBC.

Watch Live: Hundreds are gathering at Melrose and Spaulding for the late rapper @xxxtentacion https://t.co/aQYR0h0ryt pic.twitter.com/sgM7xC5tA7 — NBC Los Angeles (@NBCLA) 20 июня 2018 г.

Около 22.00 по местному времени полицейские стали стрелять резиновыми пулями по толпе после того, как в них полетели камни, сообщает TMZ. Спустя 18 минут стражи правопорядка получили контроль над ситуацией, и толпа почти полностью разошлась.

В понедельник в США был убит 20-летний популярный рэпер XXXTentacion.

XXXTentacion получил популярность в 2017 году после выхода дебютного альбома «17», который занял второе место в чарте Billboard 200 – рейтинге наиболее популярных музыкальных альбомов в США, определяемом по данным продаж за неделю.