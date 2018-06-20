Парламент Македонии ратифицировал договор о переименовании страны

Депутаты Собрания (парламента) Македонии в среду большинством из 69 присутствующих голосов одобрили договор с Грецией о переименовании страны.

«Сегодняшний день создает уверенность и известность, что мы получим дату начала переговоров (о вступлении в ЕС). Европа нам протянула руку. Открытое приглашение от НАТО становится реальностью, мечта становится реальностью», – заявил глава правительства Зоран Заев, передает РИА «Новости».

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны – Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

После этого перед парламентом в Скопье прошла акция протеста, которая привела к столкновениям с полицией; беспорядки произошли также на севере Греции.