Москвичи под «Катюшу» раскачали вагон метро перед футбольным матчем

Перед победным матчем над сборной Египта болельщики сборной России в Москве раскачали вагон метро.

Как пишет «Спорт-Экспресс» пассажиры московского метро спели «Катюшу» и раскачали вагон.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.

Телеведущий Иван Ургант, комментируя победу сборной России над Египтом в матче второго тура чемпионата мира, с иронией заявил, что запущенная им акция «Усы надежды» дала свои плоды.