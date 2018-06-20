Газпром задумался об изменении подхода к расчету тарифов на транспорт газа

Совет директоров Газпром рассмотрел информацию о плане действий компании по формированию целевой модели внутреннего рынка газа.

«В сложившихся условиях необходимо изменение подхода к методике расчета и уровню тарифов на услуги по транспортировке газа, а также формирование единого конкурентного рынка с равными условиями работы для всех поставщиков газа», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

В компании отметили, что основное внимание должно быть уделено совершенствованию нормативных и регламентных документов для обеспечения свободного ценообразования на газ Газпрома, совершенствования системы тарификации услуг по транспортировке газа, развития инструментов организованной торговли газом.