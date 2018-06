Фестиваль «Усадьба Jazz» открылся в Москве

В усадьбе «Архангельское» в 15-й раз стартовал фестиваль «Усадьба Jazz». В юбилейный год организаторы представили особую программу.

Фестиваль продлится два дня – 2-3 июня. В этом году посетителей ждет «особенная музыкальная программа» на шести сценах, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы анонсируют, что впервые в России на фестивале выступит группа The New Power Generation (США), которая с 1990 года сопровождала все выступления поп-певца Prince. В субботу они исполнят такие хиты, как Purple Rain и Nothing Compares 2U.

«На самой большой сцене «Партер» традиционно выступят любимые музыканты самых разных жанров», – говорится в релизе. Например, это певица Елка с особенной программой, французская группа AYWA, австралийская певица Peruquois, а также группа «АукцЫон», бывший солист группы 5'Nizza SunSay, певица Manizha и коллектив «Меджикул».

На сцене «Аристократ» выступят басист-виртуоз Richard Bona, музыкант-балалаечник Алексей Архиповский, израильтянин Mark Eliyahu, играющий на кеманче, нью-йоркский саксофонист Donny McCaslin, знаменитый джазмен Игорь Бутман с квинтетом, перспективный музыкант Jacob Collier из Великобритании.

На сцену Jazz Club приглашены российские музыканты. В субботу здесь будет преобладать традиционный джаз, в воскресенье – эксперименты по смешению джаза с электроникой.

Президент фестиваля Мария Семушкина пригласила на сцену «Квартирник у Сёмушкиной» музыкантов, ставших настоящими резидентами квартирника. Это Groove Garden, Алиса Тен, Bubamara Brass Band и Диана Поленова.

Для детей устроена сцена Усадьба Jazz Kids, где выступят «Оркестр Клезмастерс» из Одессы, кубинцы Enсemble Cubano, группа «Залив Кита», а также Саша Магерова и Алина Ростоцкая.

Организаторы отмечают, что юбилейный фестиваль станет особенным, «потому что гостям фестиваля будут представлены лучшие образцы самых современных и разнообразных жанров «московской сцены», ее особенных граней и кросс-культурных пересечений, которые выступят в рамках проекта Art Свобода». Это события и объекты, объединившие самых разных актеров, режиссеров, художников, танцоров и перфомеров.