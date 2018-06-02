Предсказано три пути развития человечества

Группа астрофизиков во главе с американцем Адамом Франком построила модель развития экзоцивилизации, использовавшей ресурсы для эволюции и расширения; на основании этой модели ученые выделили три возможных пути развития человечества, пишет The Atlantic.

Согласно выстроенной модели, чем больше ресурсов добывается из недр планеты, тем шире становится популяция. Пропорционально этому ухудшаются условия окружающей среды, и в конечном итоге среда переходит рубеж, когда прирост населения становится нестабильным и население оказывается под угрозой вымирания, передает РИА «Новости».

Тогда ученые добавили в модель переключатель между двумя видами ресурсов: в первом случае вырабатывается много энергии, но ухудшается экология, а во втором – производство энергии несравнимо больше, но условиям жизни никакого вреда не наносится.

В итоге исследователи выделили три самых вероятных сценария развития событий. Первый – отмирание, при котором цивилизация развивалась быстро, использовала большие объемы ресурсов до тех пор, пока не достигла пика популяции для планеты. После этого население стало резко сокращаться до равновесного уровня, когда ресурсов стало хватать на всех оставшихся жителей. Вымерли 70% обитателей планеты.

Второй сценарий назвали «мягкой посадкой». При нем цивилизация сперва двигалась по пути траты ресурсов и активного наращивания популяции, однако перед критической точкой переключила вид ресурсов, направив силы на сохранение экологии. Большая часть населения выжила.

Третий сценарий окрестили «Полномасштабным крахом», когда условия на планете ухудшались настолько стремительно, что переход уже не смог предотвратить полного вымирания.

Адам Франк отметил, что выбор «слабого» источника топлива не всегда спасал цивилизацию от исчезновения – в некоторых сценариях он только отсрочивал неизбежное. По его словам, эти модели помогают представить, что ждет человечество в будущем.

Ранее астрофизик Этан Сигель предположил, каким увидят небо обитатели Млечного пути через 10 млрд лет, после гибели человечества от Большого взрыва.