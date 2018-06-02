На Украине сказали, как «убийство» Бабченко опозорило Климкина

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин оказался опозорен в связи со скандалом вокруг заявлений об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко.

Павленко рассказал, что Климкин не был в курсе «спецоперации» Службы безопасности Украины и на международном уровне рассуждал об «убийстве» Бабченко как о состоявшемся факте. По его словам, это ударило по имиджу главы украинского внешнеполитического ведомства, а также по репутации и самой Украины.

«Опозорили министра иностранных дел», – сказал он в эфире канала NewsOne.

«Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране», – сетует Павленко.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин говорил, что скандал с инсценировкой убийства Бабченко, напоминающий «спектакль сельских клоунов», опозорил Украину.