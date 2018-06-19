Ростовский полицейский поразил иностранных фанатов футбольным мастерством

В сети появилось видео, на котором полицейский в Ростове-на-Дону мастерски набивает мяч под аплодисменты иностранных болельщиков.

Стража правопорядка засняли на набережной Дона, где он в окружении испаноязычных болельщиков набил мяч около 40 раз. Напоследок полицейский исполнил изящный финт, чем вызвал бурные овации толпы.

Видео в Facebook опубликовала Наталья Ершова, ролик за несколько часов набрал более 15 тыс. просмотров.