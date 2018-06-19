Путин заявил о растущем значении транзита российского газа через Белоруссию

В настоящее время белорусский маршрут экспорта российского газа в Европу приобретает большее значение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске.

«Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее на заседании ВГС Путин заявил, что при сохранении позитивной динамики России и Белоруссии можно вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов в год. Во вторник Владимир Путин отправился в Минск, где анонсировалось его участие в заседании ВГС Союзного государства.