Путин и Лукашенко утвердят задачи развития Союзного государства

Президент России Владимир Путин посетит Белоруссию с официальным визитом 19 июня, чтобы поучаствовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Повесткой дня предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018–2022 годы и программу согласованных действий в области внешней политики на 2018–2019 годы», – сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам, отметили в Кремле.

Ранее Лукашенко заявил об огромном потенциале сотрудничества с Россией и призвал неукоснительно соблюдать договоренности.