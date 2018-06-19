Путин увидел возможность увеличить объем торговли с Белоруссией до 50 млрд долларов

При сохранении позитивной динамики России и Белоруссии можно вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов в год, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске.

«Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть +23,5% и достиг 32, 4 миллиарда долларов. В январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%», – цитирует Путина РИА «Новости».

По мнению главы российского государства при сохранении этой позитивной динамики сторонам «по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы.

Во вторник Владимир Путин отправился в Минск, где анонсировалось его участие в заседании ВГС Союзного государства.