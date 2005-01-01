Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по пограничным вопросам

Москва и Минск договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко – в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится два с половиной часа.

Во вторник Владимир Путин отправился в Минск, где анонсировалось его участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.