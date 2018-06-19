Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась

Встреча президентов России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко – в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

«Накопились вопросы», – предположил Смирнов в Twitter.

Накопились вопросы: Встреча Путина и Лукашенко в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа pic.twitter.com/IoKLSfYUdZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск, где анонсировалось его участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером в Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина, который отправился на встречу с Александром Лукашенко.