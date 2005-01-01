Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча?

На первом матче чемпионата, когда сборная России обыграла Саудовскую Аравию, Владимир Путин присутствовал от начала до конца. Он выступал с приветственной речью на церемонии открытия, а потом посмотрел весь матч в компании с саудовским наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом.

Разгромный счет был удивителен для всех. Тем не менее еще до начала матча, в ходе встречи в Кремле, Мухаммед аль Сауд сказал Путину о том, что, чем бы ни закончился матч, он будет доволен, потому что увезет в свою страну переговорный капитал, полученный в ходе беседы с президентом России.

Но если победа над Саудовской Аравией была всё же ожидаемой, то второй матч нашей сборной приобретает принципиальный характер. Причем как для нас, так и для наших соперников – египтян. Им вообще отступать некуда. Проиграв России, они теряют даже теоретические шансы выйти из группы. Выиграв или сыграв с нами вничью, египтяне сохранят возможность принять участие в следующей стадии чемпионата. Ну а для России победа над Египтом будет означать огромный прорыв – мы гарантированно выйдем из группы. И третий матч с Уругваем – сильной командой – превратится для нас просто в праздник футбола. Ведь независимо от его исхода мы примем участие в одной восьмой.

Другое дело, что там мы сразу же наткнемся на очень сильные команды – Испании или Португалии. Даже достойное поражение от них будет свидетельствовать о хорошей форме нашей команды, а уж победа и вовсе станет национальным праздником. Однако загадывать так далеко пока что не стоит – сейчас все внимание на вторничном матче с Египтом.

Казалось логичным, что там должен быть и Владимир Путин. Ведь это принципиальный для нашей команды матч, да еще и в его родном городе.

Однако еще на днях выяснилось, что на 19 июня у Путина запланировано мероприятие за границей – он посетит с рабочим визитом Минск. Как? Зачем? Неужели нельзя было отложить? Примерно так можно описать реакцию части болельщиков. Ведь если в присутствии Путина сборная так хорошо сыграла с саудитами, может, под его присмотром она и у египтян выиграет?

Действительно, Путин давно не бывал на матчах национальной футбольной сборной, а первое же посещение им ее матча совпало с такой крупной победой. От сборной, все время до того проигрывавшей и подвергавшейся уже едва ли не шельмованию, такого не ожидали, поэтому присутствие Путина можно посчитать своеобразной приметой успеха футболистов. Понятно, что к этому нельзя относиться серьезно, но вокруг футбола крутится столько суеверий, что и в таком допущении нет ничего удивительного.

Однако вторник президент проведет в Минске, где пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. И, как уже сказал пресс-секретарь президента, даже не сможет в прямом эфире посмотреть матч:

«Завтра он будет в Минске, (...) где предстоит очень напряженная работа. (...) И, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча».

Но что такое это Союзное государство? Кому оно нужно, зачем оно, если мы с Белоруссией и так вместе в формате Евразийского экономического союза? Путин и так постоянно видится с Лукашенко, неужели нельзя было отложить заседание в Минске?

Дело в том, что Белоруссия – это наш ближайший союзник, а Союзное государство – вовсе не бумажное образование, сам факт его создания в 1996 году имел принципиальный, поворотный характер во всей постсоветской истории. 2 апреля 1996 года в Москве Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. И хотя со стороны президента России это было во многом ответом на рассматриваемый в Госдуме законопроект о денонсации Беловежских соглашений, значение договора невозможно переоценить. Россия показала всем бывшим союзным республикам, что она готова к сближению и реинтеграции, которые тогда еще можно было проводить через недопущение дезинтеграции и разрыва связей. Огромная заслуга Александра Лукашенко в том, что он тогда пошел на это, не испугавшись даже бушевавшей в России приватизации и «семибанкирщины». Президент Белоруссии сделал ставку на государственнические начала в политике и характере Бориса Ельцина – и создал прообраз будущего единого государства.

Спустя год два президента подписали уже договор о Союзе Белоруссии и России, а в декабре 1999-го, за три недели до отставки Ельцина, – и договор о создании Союзного государства. Этот договор вступил в силу уже в январе 2000-го, когда новым хозяином Кремля стал Владимир Путин.

И все эти 18 лет Путин вместе с Лукашенко не просто сохраняет единство России и Белоруссии. Они построили на его основе и Евразийский экономический союз, в котором участвуют еще и Казахстан с республиками Средней Азии, Армения, а потенциально и другие бывшие советские республики. Но Евразийский союз был бы невозможен, если бы не было Союзного государства – этого мостика, перекинутого от развала СССР в реинтеграцию, к новому союзу разных частей исторической России.

Так что не ехать к Лукашенко Путин просто не мог – заседания Высшего государственного совета Союзного государства проходят раз в год поочередно в Москве и Минске. Конечно, Путин с Лукашенко находятся в постоянном контакте и видятся чаще, чем кто-либо из глав государств (за исключением разве что Назарбаева), вот и последний раз они виделись как раз на открытии чемпионата мира в Москве в прошлый четверг. Поэтому если бы президент России попросил перенести заседание в Минске на несколько дней, президент Белоруссии, конечно, согласился бы.

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Но Путин не стал просить – отчасти потому, что у него и так очень напряженный график, отчасти потому, что он, будучи очень спортивным человеком, похоже, не относится к числу заядлых болельщиков. Не потому, что у него нет времени ходить на матчи (это так) или хотя бы наблюдать за ними по телевизору, но и потому, что сама игра нашей сборной последние годы вызывала одно расстройство.

Однако сейчас все меняется – или может поменять. Так что 19-го на «Санкт-Петербург Арене» после девяти вечера вполне могут появиться один, а то и два президента – Путин и Лукашенко, прилетевшие из Минска поддержать нашу команду.