Взгляд
19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинские власти доказывают свой полный разрыв с реальностью

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей Аделаджи с семьейФото: facebook.com/pastor.sunday.adelaja.ru
Если поставить себе цель найти на карте страну, представления о которой у разных групп людей будут наиболее противоречивы, Украина – идеальный кандидат. Как выглядит она со стороны властей и оппозиции? Как воспринимают ее россияне, европейцы и сами украинцы? Если ответить на этот вопрос честно, диагноз получится предельно пессимистичным. Подробности...
Перейти а раздел…

Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
Перейти а раздел…

Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Выходки веганских активистов начинают раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Аравийская коалиция заняла аэропорт йеменского города Ходейда
          Дипломаты резко ответили на требование США освободить осужденныхЗахарова рассказала об обмане России ЗападомВ Госдуме анонсировали широкую дискуссию вокруг пенсионной реформыСалах выложил видео накануне матча с Россией
          Госдеп разъяснил позицию США по Украине после слов Трампа о русском КрымеОдобрение деятельности Трампа в США достигло рекордаСенат США запретил поставки F-35 ТурцииКапитан Туниса отметил поддержку русских в игре против англичан
          Совет Европы напомнил Украине о праве людей использовать родной языкВ США впервые появился гигантский борщевикСтало известно о боевых возможностях новейшего американского авианосцаАнглийские болельщики развенчали мифы о России

          «сам боится»


          Порошенко усомнился в законности лишения Януковича звания президента

          «больше достойных нет»


          Обама может принять участие в выборах 2020 года

          боевой робот


          У «Урана-9» в Сирии выявлен ряд серьезных недостатков

          гражданская война


          В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

          «вернуть не получится»


          Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          «ползучая легализация»


          Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

          Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и Медведевым   19 июня 2018, 08:12
          Фото: Алексей Дружинин//ТАСС
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча?

          На первом матче чемпионата, когда сборная России обыграла Саудовскую Аравию, Владимир Путин присутствовал от начала до конца. Он выступал с приветственной речью на церемонии открытия, а потом посмотрел весь матч в компании с саудовским наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом.

          Разгромный счет был удивителен для всех. Тем не менее еще до начала матча, в ходе встречи в Кремле, Мухаммед аль Сауд сказал Путину о том, что, чем бы ни закончился матч, он будет доволен, потому что увезет в свою страну переговорный капитал, полученный в ходе беседы с президентом России.

          Но если победа над Саудовской Аравией была всё же ожидаемой, то второй матч нашей сборной приобретает принципиальный характер. Причем как для нас, так и для наших соперников – египтян.  Им вообще отступать некуда. Проиграв России, они теряют даже теоретические шансы выйти из группы. Выиграв или сыграв с нами вничью, египтяне сохранят возможность принять участие в следующей стадии чемпионата. Ну а для России победа над Египтом будет означать огромный прорыв – мы гарантированно выйдем из группы. И третий матч с Уругваем – сильной командой – превратится для нас просто в праздник футбола. Ведь независимо от его исхода мы примем участие в одной восьмой.

          Другое дело, что там мы сразу же наткнемся на очень сильные команды – Испании или Португалии. Даже достойное поражение от них будет свидетельствовать о хорошей форме нашей команды, а уж победа и вовсе станет национальным праздником. Однако загадывать так далеко пока что не стоит – сейчас все внимание на вторничном матче с Египтом.

          Казалось логичным, что там должен быть и Владимир Путин. Ведь это принципиальный для нашей команды матч, да еще и в его родном городе.

          Однако еще на днях выяснилось, что на 19 июня у Путина запланировано мероприятие за границей – он посетит с рабочим визитом Минск. Как? Зачем? Неужели нельзя было отложить? Примерно так можно описать реакцию части болельщиков. Ведь если в присутствии Путина сборная так хорошо сыграла с саудитами, может, под его присмотром она и у египтян выиграет?

          Действительно, Путин давно не бывал на матчах национальной футбольной сборной, а первое же посещение им ее матча совпало с такой крупной победой. От сборной, все время до того проигрывавшей и подвергавшейся уже едва ли не шельмованию, такого не ожидали, поэтому присутствие Путина можно посчитать своеобразной приметой успеха футболистов. Понятно, что к этому нельзя относиться серьезно, но вокруг футбола крутится столько суеверий, что и в таком допущении нет ничего удивительного.

          Однако вторник президент проведет в Минске, где пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. И, как уже сказал пресс-секретарь президента, даже не сможет в прямом эфире посмотреть матч:

          «Завтра он будет в Минске, (...) где предстоит очень напряженная работа. (...) И, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча».

          Но что такое это Союзное государство? Кому оно нужно, зачем оно, если мы с Белоруссией и так вместе в формате Евразийского экономического союза? Путин и так постоянно видится с Лукашенко, неужели нельзя было отложить заседание в Минске?

          Дело в том, что Белоруссия – это наш ближайший союзник, а Союзное государство – вовсе не бумажное образование, сам факт его создания в 1996 году имел принципиальный, поворотный характер во всей постсоветской истории. 2 апреля 1996 года в Москве Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. И хотя со стороны президента России это было во многом ответом на рассматриваемый в Госдуме законопроект о денонсации Беловежских соглашений, значение договора невозможно переоценить. Россия показала всем бывшим союзным республикам, что она готова к сближению и реинтеграции, которые тогда еще можно было проводить через недопущение дезинтеграции и разрыва связей. Огромная заслуга Александра Лукашенко в том, что он тогда пошел на это, не испугавшись даже бушевавшей в России приватизации и «семибанкирщины». Президент Белоруссии сделал ставку на государственнические начала в политике и характере Бориса Ельцина – и создал прообраз будущего единого государства.

          Спустя год два президента подписали уже договор о Союзе Белоруссии и России, а в декабре 1999-го, за три недели до отставки Ельцина, – и договор о создании Союзного государства.  Этот договор вступил в силу уже в январе 2000-го, когда новым хозяином Кремля стал Владимир Путин.

          И все эти 18 лет Путин вместе с Лукашенко не просто сохраняет единство России и Белоруссии. Они построили на его основе и Евразийский экономический союз, в котором участвуют еще и Казахстан с республиками Средней Азии, Армения, а потенциально и другие бывшие советские республики. Но Евразийский союз был бы невозможен, если бы не было Союзного государства – этого мостика, перекинутого от развала СССР в реинтеграцию, к новому союзу разных частей исторической России.

          Так что не ехать к Лукашенко Путин просто не мог – заседания Высшего государственного совета Союзного государства проходят раз в год поочередно в Москве и Минске. Конечно, Путин с Лукашенко находятся в постоянном контакте и видятся чаще, чем кто-либо из глав государств (за исключением разве что Назарбаева), вот и последний раз они виделись как раз на открытии чемпионата мира в Москве в прошлый четверг. Поэтому если бы президент России попросил перенести заседание в Минске на несколько дней, президент Белоруссии, конечно, согласился бы.

          Но Путин не стал просить – отчасти потому, что у него и так очень напряженный график, отчасти потому, что он, будучи очень спортивным человеком, похоже, не относится к числу заядлых болельщиков. Не потому, что у него нет времени ходить на матчи (это так) или хотя бы наблюдать за ними по телевизору, но и потому, что сама игра нашей сборной последние годы вызывала одно расстройство.

          Однако сейчас все меняется – или может поменять. Так что 19-го на «Санкт-Петербург Арене» после девяти вечера вполне могут появиться один, а то и два президента – Путин и Лукашенко, прилетевшие из Минска поддержать нашу команду.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............