Российская сборная сыграет с египетской командой в красно-белой форме.

«Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь – в зеленом», – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь - в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu — Сборная России (@TeamRussia) 18 июня 2018 г.

Матч Россия – Египет состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало встречи – в 21.00 мск.

Напомним, ранее в понедельник главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что футболисты сборной России выполнили всю работу, которую планировали, перед матчем чемпионата мира с командой Египта. Сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта.

В первом матче ЧМ-2018 Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Египет проиграл Уругваю со счетом 0:1.