Черчесов оценил подготовку сборной России к матчу с Египтом

Футболисты сборной России выполнили всю работу, которую планировали, перед матчем чемпионата мира с командой Египта, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили, которую планировали. Сегодня добавили в работе со стандартами, потому что не успели их сделать вчера. А так все готовятся», – передает ТАСС слова Черчесова.

Черчесов также пожелал египетскому форварду Мохаммеду Салаху здоровья и выразил надежду, что зрители матчей чемпионата мира увидят его игру.

«Мы каждую команду изучаем, у всех есть игроки, на которых надо обращать внимание. У сборной Египта выделяется Салах, хотя мы играем не против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать», – сказал он.

Сборная России сыграет с командой Египта на «Санкт-Петербург-Арене», начало встречи в 21.00.

Напомним, ранее в понедельник сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта.