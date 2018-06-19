В поведении Трампа в соцсетях разглядели признаки психического растройства

Американские журналисты проанализировали действия президента США Дональда Трампа в соцсетях и обнаружили тревожные симптомы.

Редактор CNN Крис Силлицца считает, что Трамп использует свой Twitter как «кушетку психолога». Журналист приводит в пример нападки президента в соцсетях на Республиканскую партию, членом которой является, а также угрозы начать ядерную войну с Северной Кореей.

По его словам, в последнее время Трамп стал публиковать больше твитов, причем делать это в менее «предсказуемые» часы. Силицца сравнил его сообщения с «потоком сознания» и «словесной рвотой».

По его мнению, Трамп превратил Twitter в площадку, на которой он может дать волю своему гневу, горечи и негодованию, и наблюдать за реакцией, тогда как его верные сторонники говорят ему, что он прав.

В последние месяцы Трамп регулярно критикует спецпрокурора Роберта Мюллера, реагируя на расследование, которое он ведет, замечает Силлицца.

С воскресенья Трамп отправил 26 твитов, восемь из которых были посвящены расследованию Мюллера и делу Клинтон, шесть – критике демократов, пять – Северной Корее. Причем 18 твитов были опубликованы в воскресенье, когда в США отмечается семейный праздник – День отца, что вызвало недоумение журналиста.

Силицца добавил, что американский президент оказался в углу, в который сам себя загнал, поэтому и стал больше обращаться к Twitter. По его мнению, поведение Трампа в соцсетях граничит с одержимостью, особенно когда речь идет о расследовании Мюллера.

На прошлой неделе стало известно, что решение о даче Трампом показаний спецпрокурору Мюллеру по делу о расследовании «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года может быть принято до 4 июля. До этого Трамп заявлял, что готов встретиться с Мюллером.