Трамп рассказал, насколько сильно желает встречи с прокурором Мюллером

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться со спецпрокурором Робертом Мюллером, который хочет допросить его в рамках расследования по делу о якобы вмешательстве России в выборы.

«Я бы хотел с ним встретиться, потому что мы ничего плохого не делали, не было никакого сговора, не было воспрепятствования [правосудию]», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Президент США отметил, что хочет встречи с Мюллером «больше, чем чего бы то ни было».

Он также признал, что его адвокаты выступили против того, чтобы он отвечал на вопросы спецпрокурора.

Ранее в СМИ появился список из 48 вопросов, которые Мюллер хотел бы задать Трампу.

В апреле Трамп опроверг сообщение The New York Times о том, что глава Белого дома в декабре якобы собирался уволить Мюллера, руководящего расследованием «вмешательства» России в выборы в 2016 году.