Трамп открестился от планов уволить Мюллера

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение The New York Times о том, что глава Белого дома в декабре якобы собирался уволить Роберта Мюллера, руководящего расследованием «вмешательства» России в выборы в 2016 году.

«Если бы я хотел уволить Роберта Мюллера в декабре, как сообщила провальная New York Times, я бы уволил его. Просто еще одна лживая новость от предвзятой газеты!» – написал Трамп в Twitter.

Во вторник NYT со ссылкой на «восемь источников из числа сотрудников Белого дома и близких к главе государства лиц» сообщила, Трамп якобы еще в декабре 2017 года говорил советникам о необходимости досрочно прекратить проводящееся Мюллером расследование.

В марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года – Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.