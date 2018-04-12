Трамп открестился от планов уволить Мюллера

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...
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А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
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      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          Трамп открестился от планов уволить Мюллера

          12 апреля 2018, 14:00

          Текст: Ольга Никитина

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          Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение The New York Times о том, что глава Белого дома в декабре якобы собирался уволить Роберта Мюллера, руководящего расследованием «вмешательства» России в выборы в 2016 году.

          «Если бы я хотел уволить Роберта Мюллера в декабре, как сообщила провальная New York Times, я бы уволил его. Просто еще одна лживая новость от предвзятой газеты!» – написал Трамп в Twitter.

          Во вторник NYT со ссылкой на «восемь источников из числа сотрудников Белого дома и близких к главе государства лиц» сообщила, Трамп якобы еще в декабре 2017 года говорил советникам о необходимости досрочно прекратить проводящееся Мюллером расследование.

          В марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года – Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.


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