Озвучены данные Трампу сроки на решение о даче показаний Мюллеру

Решение о даче президентом США Дональдом Трампом показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о расследовании «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года может быть принято до 4 июля.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что «ожидает 4 июля принятия решения о том, будет ли личная юридическая команда Трампа сотрудничать и организовывать интервью, или они будут бороться против этого запроса», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS News.

Ранее Джулиани заявил, что Трамп мог бы дать показания, если спецпрокурор Мюллер будет краток.

До этого Трамп заявлял, что готов встретиться с Мюллером.