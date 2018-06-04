Спецпрокурору США по «российскому делу» посоветовали быть покороче с Трампом

Если спецпрокурор США Роберт Мюллер будет краток, глава американского государства Дональд Трамп мог бы дать показания, заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

По словам Джулиани, сторона Трампа склоняется к тому, чтобы не отвечать на вопросы Мюллера, но может передумать, если разговор «будет кратким» и ограничится «пятью или шестью пунктами», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Если таким образом удастся «покончить с этим затянувшимися кошмаром для американцев», то сторона Трампа «могла бы на это пойти», заявил адвокат.

Джулиани пояснил, что именно адвокаты не советуют Трампу соглашаться на дачу показаний, сам президент США хотел бы дать интервью Мюллеру.

Джулиани также отметил, что у Трампа есть право помиловать самого себя, но пользоваться им глава Белого дома не будет, так как, во-первых, «президент невиновен», а во-вторых, «рассуждая гипотетически», подобное «решение мгновенно бы привело к импичменту».

Джулиани указал, что президент подотчетен Конгрессу, а не структуре, которая подчиняется главе государству – минюсту.

Напомним, Трамп заявлял, что готов встретиться со спецпрокурором, который хочет допросить его в рамках расследования по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы.