Подозреваемый при обыске открыл огонь по полицейским в Петербурге

В Петербурге мужчина, подозреваемый в преступлении, во время проведения обыска открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в квартире.

Квартиру, в которой укрылся злоумышленник, взяли штурмом; он ранен, передает телеграм-канал «112».

Дом, в котором укрылся мужчина, был оцеплен, а жильцы выведены наружу.

Сообщается, что мужчина выстрелил в следователя из ружья. Отмечается, что стрельба была открыта неожиданно, когда обыск в квартире злоумышленника уже закончился.

В тот момент в помещении находилась мать стрелявшего, она выбежала из квартиры.

Стрелок подозревается также в убийстве и изготовлении боевого оружия.

Напомним, в июне житель Новокузнецка в пятницу захватил заложников в жилом доме, убив перед этим женщину.