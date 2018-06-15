Житель Новокузнецка взял заложников после убийства женщины

Житель Новокузнецка в пятницу захватил заложников, убив перед этим женщину, сообщил информированный источник.

«Мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме по улице Павловского, при этом он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом», – сказал источник «Интерфакс».

На место прибыли представители экстренных служб и глава города Сергей Кузнецов, который лично вел переговоры со стрелком и предлагал ему сдаться.

По данным местных СМИ, около 12.00 по местному времени (8.00 мск) мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу, убив женщину. В этом здании находятся несколько организаций, в частности, областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации, Центр защиты прав автомобилистов.

В то же время по другим данным, причиной нападения стала несчастная любовь. По некоторой информации, погибшая была женой стрелявшего, при этом сообщается, что заложников в захваченном здании не было.

Позже канал «360», сообщил, что здание было взято штурмом, стрелка передали полиции.

Как отмечает Telegram-канал 112, погибшую женщину зовут Анна Цап, она предприниматель, совладелец нескольких компаний в Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором.

Открывший стрельбу мужчина – Юрий Калачев 1972 года рождения. По данным Mash, в пятницу утром он украл у своего коллеги ружье, застрелил жену, после чего ворвался в офисное здание и заперся в нем. Позже Калачев покончил с собой.