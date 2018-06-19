Кот Ахилл из Эрмитажа дал прогноз на матч Россия – Египет

Кот-оракул Ахилл из петербургского Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта.

Свой прогноз Ахилл дал в Государственном Эрмитаже в зале №116. Для кота установили две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл без раздумий подошел к миске с флагом России и съел почти весь корм, передает РИА «Новости».

На этом он, впрочем, не остановился и попытался поесть и из «египетской» миски, но сотрудники Эрмитажа оценили действия кота как прогноз на победу сборной России.



Матч между сборными России и Египта состоится 19 июня, в 21.00 мск на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта предсказала сочинская выдра-оракул Гарри, а затем и португальский тренер Жозе Моуриньо.