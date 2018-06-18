У самолета со сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель на пути в Ростов-на-Дону

У авиалайнера Airbus A-319 сборной Саудовской Аравии, совершавшего перелет из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем, в воздухе загорелся двигатель, сообщила федерация футбола Саудовской Аравии.

Самолет приземлился в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал.

«Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной в настоящее время направляется к месту своего жительства», – отмечается в сообщении федерации в Twitter.

BREAKING: Saudi Arabia #WorldCup team plane catches fire in mid air - before landing in Rostov https://t.co/c5F6xrsQ9L pic.twitter.com/KAi8158Ydt — Mirror Football (@MirrorFootball) June 18, 2018

Согласно видеозаписи инцидента, размещенной в соцсетях, под крылом летевшего самолета, вблизи двигателя, был виден огонь. Саудовская сборная прилетела на борту авиакомпании «Россия», передает ТАСС.

Команда Саудовской Аравии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Санкт-Петербурге и в перерыве межу матчами тренируется на базе футбольного клуба «Зенит».

Напомним, 14 июня сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.