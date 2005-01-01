Приехавший на футбол президент Панамы восторженно отозвался о России

В Сети опубликовано Видео интервью с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, который прибыл на ЧМ-2018; панамский глава заявил, что ему и тысячам болельщиков из его страны очень нравится в Сочи, где сборная Панамы в понедельник играет с Бельгией.

«Я очень рад поддержать нашу сборную здесь, в Сочи. Панама впервые играет на ЧМ по футболу», – рассказал Варела в видеоролике, который опубликовал с Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Панамский президент рассказал, что из его страны подержать свою сборную в Россию приехали около 5 тыс. человек.

Также Варела отметил, что Сочи – «красивый город», а Россия – «красивая страна».

«Нам здесь очень нравится», – добавил президент центральноамериканской республики, пригласив россиян посетить его страну.

В понедельник сборная Панамы сошлась с футболистами из Бельгии, кторые забили в ворота панамцев третий мяч.

Ранее сообщалось, что панамский лидер будет в числе других глав государств, которые примут участие в открытии ЧМ-2018 по футболу.