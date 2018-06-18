Российские дипломаты пошутили об НЛО на ЧМ-2018

Сотрудники российского посольства в Великобритании разместили «твит» об НЛО, который прилетел на мундиаль.

«Странные следы снимали в российском небе в воскресенье. Может быть космический корабль «Союз» или, может быть, прилетел НЛО, чтобы посмотреть Кубок мира. Почему бы нет? Мы приветствуем всех гостей», – сообщается на официальном Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании.

Strange traces filmed in Russian skies on Sunday. Could be Soyuz spacecraft – or maybe UFO coming to watch World Cup. Why not? We welcome all guests pic.twitter.com/4CpzRfwgsc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 июня 2018 г.

Длинный ярко-белый объект был виден в разных городах центральной части России.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Спутник выведен на расчетную орбиту в установленное время, его бортовые системы функционируют нормально.