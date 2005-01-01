«Глонасс-М» вышел на целевую орбиту

Навигационный спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту, сообщает Минобороны России.

Спутник выведен на расчетную орбиту в установленное время, его бортовые системы функционируют нормально, передает ТАСС.

«Глонасс-М» принят на управление наземными средствами ВКС, передает РИА «Новости».

Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.