С космодрома Плесецк запущена ракета со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает российское военное ведомство.

Пуск успешно проведен боевым расчетом Космических войск ВКС в 00.46. Пуск и предстартовые операции прошли штатно. Общее руководство вел главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Глонасс-М» и разгонный блок «Фрегат» отделились от ракеты и вышли на низкую околоземную орбиту в расчетное время – 00.56, передает ТАСС.

На расчетную орбиту спутник должен выйти через несколько часов.

В апреле гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие-изготовитель спутников «Глонасс-М») Николай Тестоедов подтвердил отказ одного из спутников системы ГЛОНАСС и анонсировал запуск замены из числа спутников наземного запаса в середине июня.