Археологи нашли «итальянский след» в храмах Андрея Боголюбского

Ученые завершили раскопки в храмовом комплексе Боголюбово, после чего нашли доказательства, что храм Рождества Богородицы и другие церкви Владимирской Руси строили мастера из северной Италии, сообщили в Институте археологии РАН.

«Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал для заключений как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что, скорее всего, в строительстве этого храма участвовали мастера из Ломбардии и Эмилии-Романьи», – цитирует РИА «Новости» члена-корреспондента РАН Владимира Седова.

Российские ученые под руководством Седова три года проводят раскопки у стен собора Рождества Богородицы в Боголюбово, резиденции великого князя владимирского Андрея Боголюбского. По легенде, она была основана в 1158 году, когда ехавшему из Владимира в Ростов князю приснилась на месте будущего Боголюбова богородица, повелевшая оставить икону Владимирской Божией Матери во Владимире-на-Клязьме и не возвращать ее в монастырь под Киевом. Некоторые историки считают это символическим актом в процессе смещения центра власти на Руси с юга на север. В память об этом событии князь Андрей построил храм Рождества Богородицы, который разрушился в 1722 году, а на его месте построили новый собор.

Следы существования храма ученые нашли, проведя раскопки в той части территории современного собора, где когда-то находилась западная стена церкви Андрея Боголюбского. Изучение стен храма Рождества Богородицы показало, что в его постройке участвовали западные мастера времен Фридриха Барбароссы из Италии, входившей тогда в состав Римской империи.

Последующие раскопки и открытие новых элементов храма помогли выяснить, где именно жили эти мастера. Первым намеком на их происхождение стали угловые колонны храма, поставленные по диагонали.

Как отмечают археологи, подобные элементы архитектуры есть в соборах Северной Италии – в Кафедральном соборе Модены и в Кафедральном соборе Феррары, построенных в области Эмилия-Романья примерно в то же время, что и церковь в Боголюбово.

Полуколонны на стенах храма Рождества Богородицы, окруженные по сторонам малыми колонками также очень похожи на аналогичные формы, украшающие соборы в других уголках Северной Италии. Например, базилики Сан-Микеле в Павии.

Как отмечает Владимир Седов, это указывает на то, что храм строили несколько групп мастеров из двух регионов Италии – Ломбардии и Эмилии-Романьи. Помимо них, в постройке участвовали резчики князя Юрия Долгорукого, построившие Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, а также Золотые ворота во Владимире.

Напомним, в июле 2017 года сотрудники Института археологии РАН при раскопках в церкви Благовещения на Городище в Новгороде обнаружили множество надписей-граффити первой половины XII века, в том числе специфическую настенную «летопись» – самую длинную в России глаголическую надпись.