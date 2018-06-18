Песков прокомментировал сообщения о встречах соратника Трампа с выходцем из России

В Кремле не знают о встречах соратника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна с неким выходцем из России Генри Гринбергом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ничего не могу сказать, не в курсе этого. Все детали нужно все-таки муссировать в недрах Соединенных Штатов. Эти нюансы нам абсолютно неизвестны, и мы не знаем вообще о чем идет там речь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее американские СМИ со ссылкой на бывших советников президента США Дональда Трампа сообщили, что гражданин России пытался продать компромат на Хиллари Клинтон в период президентской гонки в США в 2016 году.