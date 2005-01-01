Штаб Трампа отказался от «российского» компромата на Клинтон

Американские СМИ со ссылкой на бывших советников президента США Дональда Трампа утверждают, что гражданин России пытался продать компромат на Хиллари Клинтон в период президентской гонки в США в 2016 году.

Роджер Стоун заявил, что другой сотрудник штаба Майкл Капуто организовал ему встречу с неким «русским» по имени Генри Гринберг, который утверждал, что за 2 млн долларов передаст компромат на Клинтон. Стоун сказал, что команда Трампа отказалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

«Вы не понимаете Дональда Трампа. Он ни за что не платит» , – заявил Стоун Гринбергу.

Бывшие сотрудники штаба Трампа считают, что Гринберга подослало ФБР, но Гринберг отрицает это. Капуто заявил, что Washington Post не должна доверять словам Гринберга: «Если вы думаете, что он отвлекся от своей долгой карьеры информатора ФБР, чтобы связаться с нами в свободное время, то у меня есть мост в Бруклине, который я хотел бы вам продать».

59-летний Гринберг сам признавал, что был информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Гринберг утверждает, что прекратил работать информатором после 2013 года, передает «Интерфакс».

Гринберг заявил, что деньги за компромат просил его друг.

Встречей заинтересовался спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер. Стоун и Капуто пояснили WP, что не сообщали о встрече, так как забыли о ней. Издание же считает ее очередным подозрительным «контактом (окружения Трампа) с русскими». Газета насчитала 11 таких контактов.