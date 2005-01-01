Песков назвал преждевременными разговоры о позиции Путина по повышению пенсионного возраста

Говорить о позиции президента Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой (пенсионной) реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», – отметил пресс-секретарь, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, может ли Путин внести поправки к соответствующему законопроекту или наложить вето на документ.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.