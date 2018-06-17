Карпин обозвал комментаторов «Матч-ТВ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступивший в роли эксперта во время трансляции на Первом канале матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), назвал «лошками» коллег с канала «Матч-ТВ».

«Добрый вечер. Вот здесь я еще не был, хотя на стадионе бывал. Вот такой обзор открывается. Честно говоря, лучше, чем со скамейки. Это позиция Первого канала. А вот там – 85-е и 86-е места – это лошки с «Матч ТВ». Вот Михаил Моссаковский там появился. Всем приятного просмотра», – заявил Карпин в Instagram.