После пожара из шахты в Кузбассе эвакуированы 114 горняков

На поверхность после пожара на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области выведены более 110 горняков, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах региона.

«После возгорания на шахте «Ерунаковская-8» эвакуированы все 114 горняков, находившихся в забое», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, шахтеры в результате ЧП не пострадали. Обстоятельства возгорания выясняются.