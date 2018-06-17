Трамп пожаловался на дороговизну военных учений с Южной Кореей

Военные учения, которые регулярно проводят американские и южнокорейские вооруженные силы, являются чрезвычайно дорогим и провокационным предприятием, заявил президент США Дональд Трамп.

«Приостановка «военных игр» на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры», – написал он в Twitter.

«К тому же, они весьма провокационны. Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет», – добавил Трамп.

Трамп также обратился к лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, одному из своих критиков. Американский лидер заявил, что именно состоявшаяся 12 июня встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном привела к прекращению ядерных и ракетных испытаний и другим практическим результатам.

«Больше нет ядерных испытаний, всюду не летают ракеты, уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки героев (американских военнопленных – прим. ВЗГЛЯД) вернут на родину, и многое другое», – заявил Трамп.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.