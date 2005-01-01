Названа причина повышения НДС до 20%

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, почему правительство повышает базовую ставку налога на добавленную стоимость именно до 20%.

«Помните, маневр такой обсуждался «22/22»? 22% НДС и 22% страховые взносы. Отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Почему оставили 20%? Потому что выше – это переход границы чувствительности, при котором уже нужно принимать другие решения», – объяснила Голикова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Она отметила, что любое увеличение инфляции будет компенсироваться индексацией пенсий, так как с 1 февраля индексация производится по фактической инфляции. «Здесь нет никаких изъятий», – сказала она.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что Кабинет министров повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. По его словам, бизнес должен нести часть нагрузки за повышение уровня жизни российских пенсионеров.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость в текущих условиях было неизбежным.