При стрельбе на выставке в США погиб человек, десятки ранены

На выставке Art All Night в американском Трентоне неизвестные открыли стрельбу, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Инцидент произошел около 3.00 по местному времени (10.00 мск) во время 24-часовой ежегодной выставки, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Trentonian.

В полиции рассказали, что один человек погиб. «Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной», – сообщили в полиции.

Отмечается, что причины произошедшего пока неизвестны, есть несколько подозреваемых. Не исключено, что полицейский, который находился на выставке не при исполнении, стал стрелять в ответ. Идет проверка, какой из выстрелов привел к смерти человека.

Напомним, в пятницу городе Хейвард (штат Калифорния) была открыта стрельба в часовне при похоронном бюро, пострадали не меньше пяти человек; в тот же день в штате Колорадо неизвестный ранил четырех человек, в том числе двух детей, возле стоматологической клиники.

Ранее сообщалось, что в США (Сан-Диего) неизвестный устроил стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону»; при этом прибывший на место полицейский ранил сам себя.

Отметим, что стрельба в общественных местах – не редкость в США. Так, только в учебных заведениях с 2009 года по май 2018 года произошло более 280 инцидентов со стрельбой.