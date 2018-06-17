ВСУ при обстреле поселка в Донбассе испытали аппаратуру США

При обстреле поселка Зайцево украинские силовики использовали комплекс разведывательно-сигнализационной аппаратуры США Rembass-2, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил, что ВСУ проводили «испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры». По его словам, данный комплекс «позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров».

В ходе обстрела пострадала мирная жительница 1937 года рождения, передает «Донецкое агентство новостей».