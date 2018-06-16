Познер высказался о повышении пенсионного возраста в России

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал повышение пенсионного возраста давно назревшим делом.

Пользовательница Сети на официальном сайте «Познер Online» задала вопрос о справедливости пенсионной реформы: «Почему правительство думает, что в нашей стране нет других способов решения экономических проблем? Складывается впечатление, что оно заинтересовано в том, чтобы население не доживало до пенсионного возраста, тогда и платить пенсию не придется».

Познер ответил, что, во-первых, люди стали жить дольше, соотношение пенсионеров и работающих граждан изменилось.

«Количество работающих осталось прежним – 20 миллионов. А количество людей пенсионного возраста, благодаря успехам медицины, возросло вдвое - их теперь 60 миллионов. Но налоги остались на прежнем уровне. Как обеспечить такие же пенсии, как прежде? Да никак», – привел журналист условные показатели в качестве примера.

Во-вторых, современные люди вполне трудоспособны в 55-60 лет. Куда чаще сегодня встречается уход на пенсию в 65-67 лет и у мужчин, и у женщин, подчеркивает Познер.

Он отметил также, что считает повышение пенсионного возраста обоснованным.

Ранее стало известно, что правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год.