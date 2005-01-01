Путин приехал на церемонию прощания со Станиславом Говорухиным

Президент Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя на церемонию прощания с режиссером Станиславом Говорухиным.

Президент возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования, передает РИА «Новости».

Также у гроба возложены венки от администрации президента, Министерства культуры, Союза кинематографистов, Фонда кино, киноконцерна «Мосфильм», лично от певца Иосифа Кобзона, скульптора Зураба Церетели и многих других.

В числе первых проститься с режиссером пришли депутаты Госдумы, в том числе Елена Драпеко и глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

После церемонии в храме пройдет отпевание. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Говорухин скончался в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, для каждого нового поколения зрителей Говорухин умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо.